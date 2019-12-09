РИАМО - 9 дек. Днем в понедельник в столице зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее синоптики предупредили, что порывы ветра в столице в понедельник будут достигать 12-14 метров в секунду.

«В Москве облачная погода без осадков, местами порывы южного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном - 4,5-4,8 градуса; Северном - 4,1-4,8 градуса, Северо-Восточном - 4,1-4,9 градуса, Восточном - 3,7-4 градуса, Юго-Восточном - 3,5-4,3 градуса, Южном - 3,4-4,6 градуса, Юго-Западном - 3,5-4,5 градуса, Западном - 3,3-4,5 градуса, Северо-Западном - 4,1-4,8 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде - без осадков, температура - 3,7-3,9 градуса. На территории новой Москвы - без осадков, температура воздуха - 3,3-4,1 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду.