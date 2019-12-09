РИАМО - 9 дек. 47-летнего местного жителя Ступина, который в нетрезвом состоянии стрелял в своем дворе из ружья, подозревают в убийстве соседки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 8 декабря 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории своего частного домовладения, беспричинно устроил стрельбу из принадлежащего ему охотничьего ружья», - говорится в сообщении.

57-летней соседка услышала выстрелы, подошла к окну и получила огнестрельное ранение грудной клетки, из-за его скончалась.

Сейчас обвиняемый задержан. В скором времени ему предъявят обвинение. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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