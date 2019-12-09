РИАМО - 9 дек. Согласно опросу, четверная часть компаний России намерена увеличить заработную плату своим работникам, против этого выступили 35% компаний, сообщает РБК.

«В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала Работа.ru», – говорится в материале.

Количество компаний, которые планируют поднять зарплату, увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Процент тех, кто хочет сэкономить на надбавках, сократился на 21%.

Такой динамический процесс происходит из-за конкуренции компаний за лучшие кадры. Сейчас многие работодатели считают, что поиск и наем новых работников обойдется дороже, чем увеличение зарплат своим ценным сотрудникам, тем самым материально поддерживая их развиваться внутри фирмы.

Согласно результатам опроса, проведенного в августе этого года, 88% россиян не повысили зарплату в течение предыдущих 12 месяцев.

Опрос, проведенный в этом году, показал, что 36% сотрудников в новом году не ждут повышения зарплат даже в виде индексации на уровень инфляции. Увеличение зарплаты ожидают только 19% опрошенных.

86% граждан России недовольны оплатой своего труда. 72% платежеспособных россиян старше 18 лет думают отказаться от работы с официальным оформлением и перейти на фриланс.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата россиян в третьем квартале этого года составила 45,726 тысячи рублей, а в сентябре — 45,541 тысячи рублей.