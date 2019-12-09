РИАМО - 9 дек. Московское областное УФАС России включило «СК Строй-Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

УФАС рассмотрело сведения, представленные комбинатом «Лесной» и Михалевской средней общеобразовательной школой. Согласно представленным сведениям, с компанией был заключен контракт на замену осветительных приборов на светодиодные лампы с заменой электропроводки в школе городского округа Егорьевск.

«В связи с нарушением ООО «СК Строй-Альянс» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

Компания не предоставила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СК Строй-Альянс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.