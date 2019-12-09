РИАМО - 9 дек. В кафе на улице Дорожной на юге Москвы посетитель сильно избил женщину, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Конфликт произошел 8 декабря.

«Мужчину 1987 года рождения изобличили в том, что он после распития спиртных напитков в ходе конфликта нанес женщине 1975 года рождения удар в область головы», – сказал собеседник агентства.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, вдавленный перелом височной кости. Ее госпитализировали.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».