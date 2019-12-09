РИАМО - 9 дек. Около 60 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье с момента старта эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Наверное, малый бизнес по вовлечению людей самый масштабный. У нас в настоящий момент мы ожидаем, что по концу года будет примерно 1,122 миллиона занятых в малом и среднем предпринимательстве, в том числе самозанятых. В этом году порядка 60 тысяч человек уже зарегистрировались как самозанятые и ведут бизнес как с физическими лицами, так и с юридическими», - сказал Хромов на форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье».

По его словам, в Подмосковье на малый бизнес приходится 30% экономики региона, когда по России этот показатель составляет 21-22%.

Эксперимент по введению нового специального налогового режима, получившего неофициальное название «налог для самозанятых», стартовал 1 января 2019 года. В нем участвуют Подмосковье, Москва, Татарстан и Калужская область. Новый режим налогообложения создает условия для выхода самозанятых из тени.