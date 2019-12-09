РИАМО - 9 дек. С начала 2019 года по предписанию регионального Госадмтехнадзора в Подмосковье устранено 442 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящий момент силами Госадмтехнадзора Московской области проводится плановая операция «Теплотрасса», в рамках которой проверяются состояние и содержание наземных участков линий теплосети.

«Наибольшее количество повреждений теплосети благодаря инспекторам Госадмтехнадзора было устранено в 18 муниципалитетах Подмосковья», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Лидерами по количеству проведенных ремонтов наземных частей теплосети стали Луховицы (35 устраненных повреждений), Наро-Фоминский округ (33) и Зарайск (25). Также 19 участков теплосетей отремонтировали в Воскресенске, еще 17 починили в Балашихе, 16 – в Павловском Посаде.

В Коломенском городском округе с начала года устранили 21 повреждение наземной изоляции теплотрасс, в Клину – 18 аналогичных нарушений.

Благодаря вмешательству инспекторов регионального Госадмтехнадзора в Одинцовском и Орехово-Зуевском округах устранено по 15 нарушений, а в Шатуре, Егорьевске и Озерах – по 14 нарушений.

В Кашире также устранили 13 нарушений в содержании наземной части теплосети, в Можайске в порядок привели 10 участков сетей, в Рузе – 10, в Чехове – 11. В Ступине также устранили 12 нарушений в наземной части теплотрасс.