РИАМО - 9 дек. На текущей неделе температура в Подмосковье и Москве понизится, большую часть времени будет без осадков, снега не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В начале недели среднесуточная температура будет превышать норму на 8 градусов, а во второй половине недели – на 2-3 градуса.

«Во вторник, 10 декабря, ночью местами небольшие осадки, в столице — 0 – плюс 2 градуса, по области – минус 1 – плюс 4 градуса. Днем прогнозируются небольшие осадки, в Москве – плюс 1-3 градуса, в Подмосковье – минус 1 - плюс 4 градуса», — говорится в сообщении.

Одиннадцатого декабря атмосферное давление в регионе вырастет, ветер ослабнет. Ночью ожидаются небольшие осадки, а днем будет преимущественно без осадков. В столице – 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3.

Двенадцатого декабря ожидаются морозы: в Москве – до минус 6-4 градусов, в центре города – минус 3-1 градус, в области – минус 8-3 градуса. Днем облаков станет больше, но будет преимущественно без осадков. В столице – минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 5 – 0.

В конце рабочей недели ночью будет минус 8-3 градуса, днем — минус 5 – 0 градусов.

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