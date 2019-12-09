РИАМО - 9 дек. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогли более чем 50 пассажирам проехать по Московским центральным диаметрам, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Первые два направления МЦД запустили 21 ноября.

«С момента запуска МЦД на всем маршруте от метро и далее до любой станции диаметров маломобильных пассажиров при необходимости сопровождают сотрудники ЦОМП. Для этого необходимо накануне поездки оформить заявку, помощь специалисты оказывают совершенно бесплатно», — сказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, в новейших поездах «Иволга», которые курсируют по МЦД, в головных вагонах оборудованы специальные места для маломобильных пассажиров, а также есть пандусы, которые позволяют беспрепятственно попадать с платформы в вагон поезда.

С запуском проекта штат центра увеличился - всего более 300 человек помогают пассажирам на маршрутах метро, МЦК и МЦД. При этом процесс обращения за услугой не изменился. Заявку на сопровождение можно оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение «Метро Москвы» или через специальную форму на сайте Московского метрополитена.

Сотрудники ЦОМП также оказывают помощь в передвижении не только на МЦД, МЦК, в метрополитене, но и по территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, до автовокзалов города Москвы, на «Аэроэкспрессе» до терминала аэропортов, по городской территории до социальных объектов.

Получить более подробную информацию о работе Центра обеспечения мобильности пассажиров можно позвонив по телефонам поддержки: 8 495 622-73-41 и 8 800 250-73-41 (бесплатный вызов), а также в разделе «Центр мобильности» на официальном сайте Московского метрополитена по адресу: https://www.mosmetro.ru/mobile/. Время обслуживания пассажиров — с 07:00 до 20:00.

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