РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Победителей муниципального творческого конкурса «Новогодняя открытка» среди школьников Подольска назовут 19 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске проходит муниципальный творческий конкурс «Новогодняя открытка». Активное участие в мероприятии принимают учащиеся всех возрастов из общеобразовательных учреждений округа.

«В ходе творческого конкурса ребята делают новогодние открытки своими руками. При оценке работ членами жюри учитываются следующие критерии: оригинальность замысла и его решение в раскрытии темы, качество и эстетичный вид предоставленной работы, а также техника ее выполнения. Подведение итогов муниципального конкурса «Новогодняя открытка» состоится 19 декабря в лицее № 5», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что данное мероприятие проводится с целью выявления и развития творческих способностей детей и подростков, а также знакомства с историей и традициями новогоднего праздника.