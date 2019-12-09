РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 9 дек. Торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках эвакуировали, на месте работают спецслужбы, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель ЕДДС Котельников Роман Медведев.

В понедельник в ЕДДС городского округа Котельники поступило сообщение об эвакуации торгового объекта. Причины эвакуации устанавливаются.

«Да, к нам поступило такое сообщение, на данный момент идет эвакуация людей из торгового центра. Ложное сообщение или нет – пока сказать не могу, информация проверяется», – сказал Медведев.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Котельниках из-за эвакуации образовалась пробка более 5,8 километра от Кузьминской улицы до Новоегорьевского шоссе. Этот участок можно проехать за 38 минут.