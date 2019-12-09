РИАМО - 9 дек. В понедельник в Москве прогнозируются осадки и сильный ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду, кроме того, ожидается гололедица, водителям на дорогах нужно быть осторожнее, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Рекомендации с прошлой зимы не изменились: не паркуйтесь под деревьями и щитами, держите дистанцию, не превышайте скорость», - говорится в сообщении.

На дорогах столицы будет скользко. В связи с этим автолюбителям напомнили о возможности пересесть на общественный транспорт, в том числе воспользоваться Московским метрополитеном.