РИАМО - 9 дек. Законодательство, регулирующее продажу сигарет вблизи социальных учреждений, не нуждается в послаблениях, считает председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Ранее группа ритейлеров обратилась к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву, предложив пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. По словам участников рынка, соответствующие законодательные нормы сформулированы нечетко, из-за чего в отдельных случаях магазины не могут продавать табачную продукцию вблизи объектов, опосредованно связанных с образовательными услугами, например, автошкол.

«Цель, с которой снова, уже не в первый раз, поднимается эта тема, ясна - она исключительно коммерческая. Но аргументы, на мой взгляд, не достаточны для того, чтобы перевесить чашу весов с заботой о здоровье граждан. Отменить ограничения по метражу вовсе - это как сразу разрешить продавать сигареты, а с ними еще и алкоголь, прямо напротив школьных ворот», - сказал Брынцалов.

По его словам, Мособлдума неоднократно озвучивала свою позицию в этом вопросе, и она остается неизменной: послаблений в теме с продажей сигарет вблизи любых социальных учреждений (школа, детсад, поликлиника, больница) быть не должно.

«Со своей стороны мы проанализируем законодательство, проверим его нормы на предмет размытости и нечеткости, на которые жалуются представители рынка», - заключил Брынцалов.