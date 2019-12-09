РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Спортсмен из подмосковных Люберец Владислав Комаров победил на всероссийских соревнованиях по боксу, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

Всероссийские соревнования – Кубок памяти почетного президента АИБА Николая Никифорова-Денисова проходили в Санкт-Петербурге с 1 по 8 декабря. В них приняли участие 215 спортсменов.

«Воспитанник Люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва Владислав Комаров занял первое место на всероссийских соревнованиях по боксу – «Кубок памяти почетного президента АИБА Николая Никифорова-Денисова». Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 91 килограмма», – сказал Ружицкий.

Он поздравил спортсмена и тренера Виктора Пономарева с победой и пожелал им успехов и удачи во всех начинаниях.