РИАМО – 9 дек. Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер новой части кинокомикса «Чудо-женщина», ролик представили в рамках выставки Comic-Con в Бразилии, сообщает Газета.ru.

Трейлер доступен на YouTube-канале компании. Главную роль в картине исполняет израильская актриса Галь Гадот.

«На это раз зрителей ждут приключения «Чудо-женщины» в 1984 году. Злодея в картине сыграет чилийско-американский актер Педро Паскаль», - говорится в сообщении.

Выход картины в прокат запланирован на 5 июня 2020 года.

Первый фильм о супергероине Чудо-женщине вышел в июне 2017 года. Он получил преимущественно положительные отзывы критиков и заработал только в американском прокате 410 миллионов долларов.