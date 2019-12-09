РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За минувшую неделю, со 2 по 8 декабря, в городском округе Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30 152 кубометра твердых коммунальных отходов и 1 281 кубометр сортированных. Также вывезли 20 кубометров мусора с несанкционированных свалок», – сказал Бражников.

Он отметил, что на прошедшей неделе приняли 12 обращений жителей.

«Для бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов в городском округе Люберцы работают 79 человек и задействовано 48 единиц техники», – заключил Бражников.