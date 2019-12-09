РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. У железнодорожной станции «Силикатная» в Подольске выявили нарушителей, которые переходили ж/д пути в неположенных местах в ходе рейда, сообщила «РИАМО в Подольске» активистка, член общественной палаты Подольска Ольга Сухарева.

В понедельник в Подольске прошел рейд по предупреждению и снижению травматизма и смертности в районе железнодорожной станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Организатором мероприятия было министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Также в рейде приняли участие представители администрации округа, общественной палаты Подольска.

«В ходе рейда были выявлены факты несанкционированных проходов граждан на данном участке направления. С нарушителями была проведена профилактическая и разъяснительная беседа об опасности прохода по железнодорожным путям в неустановленных местах. Администрация городского округа Подольска и сотрудники РЖД взяли на контроль несанкционированный проход на платформу и выход на железнодорожные пути», – сказала Сухарева.

Она отметила, что в текущем году на данном участке железнодорожного направления произошли несчастные случаи из-за перехода путей в неположенных местах.

«Вопрос о переходе железнодорожных путей в неположенных местах актуален для жителей и молодежи округа. На мой взгляд, необходимо провести комплекс профилактических мероприятий, разъяснительных встреч и дискуссий, а также в наших планах провести совместные мероприятия с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», – пояснила Сухарева.