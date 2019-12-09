РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Жители Королева смогут сдать кровь в День донора 11 декабря, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

День донора состоится в отделении переливания крови Королевской городской больницы по адресу: улица Октябрьская, дом 30.

«В среду, 11 декабря, пройдет очередной День донора крови. Желающих сдать кровь и сделать свой вклад в дело спасения человеческой жизни приглашаем с 8:00 до 11:00», – сказал собеседник агентства.

Всех желающих принять участие просьба предварительно записаться по телефону: 8(495)511-84-53. Желающим сдать кровь за час до процедуры не следует курить, также им необходимо воздержаться от алкоголя за два дня до донации.