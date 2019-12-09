РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) подмосковных Люберец со 2 по 8 декабря приняли более 9 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 9 170 обращений, из них 608 – на горячую линию администрации и 8 562 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 28 обращений по вопросам ЖКХ, 10 – по вопросам экологии, шесть касались уличного освещения. Также два обращения были связаны с содержанием дорог и тротуаров, одно – с благоустройством территории.