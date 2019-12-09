РИАМО – 9 дек. Скидка в размере 20 % доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги ВСК, акция продлится с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Скидку можно получить при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.

«Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также сохраняются дополнительные опции, например, «Такси в подарок», — говорится в сообщении.

Акция «Онлайн-каско» продлится в период с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://www.vsk.ru/individuals/promo/-20_na_kasko_onlain/.