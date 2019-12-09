РИАМО - 9 дек. За последние годы качество мобильной связи в Московском регионе повысилось, при этом Москва опередила европейские города по показателю скорости мобильного интернета, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Москва по отношению к другим европейским городам <...>, если мы берем Францию, Австрию, Финляндию, Италию - Москва опережает эти страны по скоростным характеристикам. <...> При этом в России одни из самых минимальных цен на услуги мобильной связи», - сказал Кусков.

Он отметил, что отечественные сотовые операторы проделали большую работу.

«Москва является самым качественным и скоростным регионом РФ, пять лет назад все было не так. За год средние скорости в столице выросли более чем на 40%, качество голосовой связи улучшилось на 10%. По коэффициенту качества речи первое место занимает «Билайн», затем Tele2. Почти весь трафик идет через сети третьего поколения», - сказал Кусков.

Он отметил, что для исследования качества сотовой связи использовался автомобиль, оборудованный специализированными комплексами, который проехал более 2,5 тысяч километров по Москве. Кроме того, исследования прошли в Московской области в 30-километровом поясе от МКАД.

«По Московской области мы видим ровное значение по голосовой связи, можем говорить, что лучшие показатели качества передачи голоса у Tele2, затем - «Билайн». По времени соединения первое место занял «МегаФон». Лучшую среднюю скорость передачи данных к пользователю обеспечивает «МегаФон» (39 Мбит/с) и МТС (37,9 Мбит/с). По показателю стабильности лидирует «Билайн», далее - «МегаФон», - заключил Кусков.

Исследование услуг голосовой связи и мобильного доступа в интернет проводилось более чем три недели в ноябре 2019 года.