РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец более 30 раз выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе (со 2 по 8 декабря – ред.) подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 35 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации шести пожаров, два из которых произошли на территории городского округа Люберцы», – сказал Иванов.

Он добавил, что 3 декабря загорелись леса на стройке жилого дома №117/11 на улице Карла Маркса в поселке Красково. Также на минувшей неделе сгорел автомобиль на улице Рельсовой в поселке Малаховка.

«В результате пожаров никто не пострадал», – заключил Иванов.