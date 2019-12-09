РИАМО - 9 дек. В подмосковной Шатуре инспектором Госохотнадзора задержаны трое браконьеров, нарушивших правила охоты, размер нанесенного ими ущерба составил 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Охоту устроили на территории Шатурского охотничье-рыболовного хозяйства Межрегиональной спортивной общественной организации «Московское общество охотников и рыболовов». В управление Государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода Подмосковья поступило сообщение о выстрелах в угодьях. Инспектор выехал на место и обнаружил группу из шести – семи человек с ружьями и в охотничьем снаряжении. Они попытались скрыться.

«В результате преследования инспектору Госохотнадзора министерства удалось задержать троих нарушителей. Разрешений на добычу охотничьих животных и путевок, необходимых для производства охоты у них не было», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На место инцидента также выехали сотрудники МВД России. Задержанных за нарушения правил охоты направили в отдел полиции.

«По следам нарушителей в лесном массиве госохотинспектором была обнаружена убитая лосиха с уже наполовину снятой шкурой. В ходе обследования места незаконной охоты недалеко от туши лосихи была найдена гильза охотничьего патрона, а из самой туши извлечена пуля», - пояснил Разин.

По его словам, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства с причинением охотничьим ресурсам крупного ущерба в размере 400 тысяч рублей.

Охота на все половозрастные группы лося, косули, благородного и пятнистого оленей, а также кабана в Московской области была открыта 1 октября. Сезон охоты на копытных животных продлится до 31 декабря.

Для добычи охотничьих ресурсов нужно получить соответствующие разрешения, также необходимы путевки на охоту в закрепленных охотничьих угодьях Московской области. Их можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах.