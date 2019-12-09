РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Спасатели из подмосковных Люберец напомнили жителям о порядке действий при пожаре в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы Мособлпожспас.

«Без паники надо четко выполнять следующие указания в строгой последовательности: немедленно остановиться и выключить мотор, высадить всех пассажиров. Пассажирам необходимо отойти на безопасное расстояние – это 20 метров от машины. Необходимо закрыть окна, капот и багажник – чем меньше кислорода будет доступно огню, тем меньше шансов на то, что огонь быстро распространится по всей машине. После этого позвоните в пожарную охрану по телефону 101 или 112», – говорится в сообщении.

Перед тушением возгорания нужно помнить, что не стоит открывать капот пока не подготовите огнетушитель к тушению пожара.