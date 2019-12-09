РИАМО - 9 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин посетит 10 декабря стройплощадку молочных комплексов в Волоколамском городском округе, вместе с ним ход строительства проинспектирует генеральный директор «ТиЭйч-РУС Милк ФУД» Нго Тхань Хоан, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«В Волоколамске в настоящее время завершены работы по строительству коровника на 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота, родильного отделения, силосной траншеи с навесом и перегородками под склад концентрированных кормов. Площадка обеспеченна подъездной автодорогой, газом и электричеством. Проводится строительство второго коровника первой очереди», - сказал Разин.

По его словам, в соответствии с контрактом компания «ТиЭйч» намеревается возвести на территории Московской области всего шесть аналогичных коровников, общее поголовье которых составит 12 тысяч дойных коров. Соглашение между правительством Московской области и ООО «ТиЭйч-РУС Милк ФУД» также предусматривает строительство комбикормового завода мощностью 100 тысяч тонн в год и молокоперерабатывающего завода мощностью 200 тонн в сутки.

«Для первого проекта вьетнамский концерн получил без проведения торгов земельный участок 6,9 тысячи гектаров в Волоколамске. В целях реализации второй очереди проекта правительством области обеспеченно приобретение по льготной стоимости земельного участка площадью 7,2 тысячи гектаров и дополнительно подобран участок в Орехово-Зуево площадью 4 тысячи гектаров», - отметил Разин.

Он также подчеркнул, что работы ведутся на сегодняшний день с нарушением сроков. Причины отставания от графика строительства животноводческих комплексов намерены обсудить в ходе рабочей поездки на объект. Ожидается участие во встрече представителя посольства Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Как отметил Разин, на данный момент поголовье скота на ферме составляет более 1,7 тысячи голов, а валовое производство молока — более 6,9 тысячи тонн. Надой на корову на ферме составил 8,3 тысячи килограммов.