РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. В Пестовском парке Балашихи в рамках экологической акции «Покормите птиц» школьники вместе с родителями, бабушками и дедушками развесили 50 кормушек для птиц, сообщается на сайте администрации городского округа.

Фанерные домики, куда насыпают корм, собрали ученики школы скорочтения.

«Акция («Покормите птиц» - ред.) является частью проекта «Птицы России». Всем известно, что зимой человеку нужно помогать нашим пернатым друзьям, подкармливать их. Вместе с детьми, их родителями, бабушками и дедушками мы развесили пятьдесят кормушек в Пестовском парке. Поэтому, если вы идете в парк, захватите с собой специальный корм и позаботьтесь о птицах», – сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что экологическую акцию начали с утренней зарядки. Дети и взрослые приняли участие в конкурсах. Победителям вручили призы от школы скорочтения. В подарочные пакеты организаторы акции положили блокноты для рисования, ручки, конфеты и расписания уроков.

Союз охраны птиц России проводит всероссийскую эколого-культурную акцию «Покормите птиц» с 2002 года. Ученики школ, воспитанники детских садов, коллективы предприятий делают и развешают кормушки для птиц в парках и скверах.