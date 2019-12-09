РИАМО - 9 дек. В Орехово-Зуевском округе во время совместного употребления алкогольных напитков в ходе ссоры сожитель 53-летней женщины нанес ей удар ножом, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Восьмого декабря в 00:25 на Новинском шоссе города Куровское Орехово-Зуевского городского округа бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в Давыдовскую РБ доставлена и госпитализирована женщина 1966 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции установили, что преступление совершил хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со своей сожительницей. Он был задержан и доставлен в отделение.

Возбуждено уголовное дело.