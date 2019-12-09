РИАМО - 9 дек. Спасатели ГКУ «МГПСС» получили в оснащение специальный прибор для измерения толщины льда - ЛД-1200, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Ледомер - аппаратно-программный комплекс для оперативного определения толщины и структуры льда, мониторинга состояния ледовых переправ, локализации неоднородности, зон трещиноватости и других дефектов внутри ледяного массива», — говорится в сообщении.

Георадиолокационные наблюдения можно производить как контактно - посредством перемещения антенны георадара по поверхности льда, так и бесконтактно - располагая прибор на борту летательного аппарата или на мотосанях. Комплекс может измерять толщину льда от 0,05 до 2 метров, рабочий диапазон составляет от плюс 50 до минус 40 градусов. В снаряженном состоянии прибор весит 2 килограмма.

Ледомер будет проходить опытную эксплуатацию на поисково-спасательной станции «Строгино».

Ранее москвичам напомнили, что нельзя выходить на тонкий лед. Для безопасного передвижения в одиночку толщина льда должна быть 10- 12 сантиметров. Для массового выхода на лед его толщина должна составлять не менее 25 сантиметров.