РИАМО - 9 дек. В Москве в здании на Профсоюзной улице произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, людей эвакуировали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По адресу: улица Профсоюзная, дом 60А произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Все проверили, никаких признаков возгорания не обнаружили», - сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, по этому адресу находится средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением.

Сотрудник пресс-службы добавил, что до прибытия пожарных подразделений в целях безопасности администрация вывела из здания всех людей.