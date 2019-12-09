РИАМО – 9 дек. В России разрабатывают бесплатный сервис для заключения электронных договоров купли-продажи автомобилей через портал госуслуг, изначально новый сервис будет доступен только физическим лицам, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Прежде всего, новый сервис, который будет доступен пользователям портала госуслуг (сегодня их более 100 миллионов человек), даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и так далее», — говорится в статье.

На портале госуслуг можно будет сформировать электронный договор купли-продажи, в который автоматически будут внесены данные о продавце, покупателе и транспорте. Заверяется документ электронной подписью.

Кроме того, будут автоматически формироваться черновики заявлений на регистрацию автомобиля новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим.

Изначально сервис будет доступен только физическим лицам. Запустить его могут в 2020 году. Сейчас идет техническая отладка сервиса. Электронный договор позволит оформлять сделки быстрее и повысит их безопасность.

Сейчас, чтобы продать автомобиль, нужно заключить бумажный договор купли-продажи. Нужно заполнять три варианта, один из которых передается в ГИБДД. Подразделения Госавтоинспекции регистрируют в год 3,5 миллиона действий, связанных со сменой владельца машины. При этом часто в документах указаны ошибочные и поддельные данные.