РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. В Балашихе наградили победителей соревнований по триатлону специального назначения среди школьников Москвы и Московской области в рамках нового молодежного проекта «Стань героем с Росгвардией», говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Награждение состоялось в центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь». В числе участников молодежного турнира были дети и внуки военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Поддержать их пришли представители руководства Росгвардии, Герои России, ветераны и действующие сотрудники ведомства, а также родители школьников. Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, открывая соревнования, пожелал удачи спортсменам.

«250 лет назад 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия – высшая военная награда России. С тех пор мы отдаем дань уважения прошлому и подвигам, совершенным георгиевскими кавалерами. Чествуем Героев Советского Союза и Российской Федерации, кавалеров Ордена Славы – всех тех, кто героически и самоотверженно служит Отечеству», – сказал Бабкин.

Он отметил, что Росгвардия и Центр «Витязь» пригласили ребят на этот праздник, потому что в будущем именно они станут защитниками Отечества. Победителям и призерам вручили грамоты и ценные подарки.

На спортивном празднике военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» продемонстрировали мастерство рукопашного боя и приемы обезвреживания опасных преступников. Затем инструкторы Росгвардии провели с ребятами занятие по технике безопасности и выдали защитное снаряжение.

Участники турнира преодолели упрощенный вариант полосы препятствий, которую проходят кандидаты на право ношения крапового берета во время квалификационных испытаний, а также продемонстрировали меткость в стрельбе из пневматического оружия и владение навыками высотной подготовки.

После турнира гости и участники мероприятия угостились солдатской кашей и осмотрели выставку современного вооружения и обмундирования Росгвардии. Для всех желающих военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» провели мастер-классы по альпинизму, тактической стрельбе и рукопашному бою.

А затем артисты ансамбля песни и пляски дивизии имени Ф.Э. Дзержинского порадовали публику песнями о мужестве военнослужащих и сотрудников Росгвардии.