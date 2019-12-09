РИАМО - 9 дек. Мужчину в Жуковском ограбили после распития спиртных напитков, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Восьмого декабря в дежурную часть ОМВД обратился мужчина с заявлением о том, что ночью 6 декабря в 03:00 в Жуковском на улице Фрунзе после совместного распития спиртных напитков неизвестный, угрожая перцовым баллончиком, с применением насилия открыто похитил у заявителя: мобильный телефон, кошелек и банковскую карту», - сказал собеседник агентства.

С карты было позже снято 4 тысячи рублей, а общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскали преступника и доставили в отделение. Им оказался молодой человек 23 лет, уже судимый ранее.

Возбуждено уголовное дело.