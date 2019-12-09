РИАМО – 9 дек. В России определили самые популярные профессии, на которые переучиваются предпенсионеры, при этом люди чаще предпочитают именно переучиваться на другую специальность вместо того, чтобы повышать квалификацию по старой, пишет в понедельник газета «Известия».

Возможность бесплатно освоить новую профессию появилась у людей предпенсионного возраста в этом году в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию могут те, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию по старости. При этом люди чаще предпочитают осваивать новую профессию, а не повышать компетенцию по старой.

«Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело стали самыми востребованными направлениями переобучения у предпенсионеров. Таковы результаты стартового для программы 2019 года», — сообщил представитель академии WorldSkills Russia.

На веб-дизайнеров идут учиться 7% людей, на специальность «дошкольное образование» - 6%, на поваров – 5%.

В десятке самых популярных компетенций также оказались электромонтаж, парикмахерское искусство (по 4%), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C (по 3%).

Большинство учеников – женщины, их 72%. У 55% учеников есть высшее образование, 33% закончили колледж или техникум, остальные только школу.

Директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов отметил, что предпенсионеры, освоившие веб-дизайн, с высокой долей вероятности будут востребованными работниками.

«В сфере IT сейчас ощутимый дефицит кадров, поэтому при должном уровне подготовки трудоустроиться довольно легко. Однако именно в веб-разработке скорее более распространена так называемая платформенная занятость: люди выполняют заказы через сервисы поиска профессионалов (типа «Профи.ру», «Яндекс.Мастер») и сайты для фрилансеров. В случае с пожилыми людьми это, вероятно, даже удобнее», — сказал эксперт.

При этом предпенсионеры даже с актуальными профессиями по-прежнему сталкиваются с дискриминацией из-за возраста, отметил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Ежегодно до 2024 года на программу обучения людей предпенсионного возраста из бюджета РФ будет выделяться порядка 5 миллиардов рублей. Учеба длится около трех месяцев.