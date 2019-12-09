РИАМО - 9 дек. Сотрудники полиции задержали в Москве трех человек по подозрению в кражах из двух частных домов Наро-Фоминского городского округа на сумму 7,5 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел РФ.

«В ночное время злоумышленники, отжав стеклопакеты, незаконно проникли в два коттеджа, расположенные недалеко друг от друга в деревне Афинеево Московской области. В одном доме они похитили бытовую технику, лазерные прицел и дальномер. Во втором - денежные средства в сумме 100 тысяч долларов США и ювелирные изделия», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемые сложили все ценные вещи в сумки и скрылись с места преступления. Примерная сумма похищенного имущества составила около 7,5 миллиона рублей.

В Наро-Фоминском городском округе возбудили уголовные дела, которые соединили в одно.

Сотрудники полиции провели расследование и изучили записи камер видеонаблюдения, установив личности преступников. В Москве троих злоумышленников задержали. При обыске по месту их проживания была обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

«В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению десяти аналогичных противоправных деяний», - добавила Волк.

По ее словам, расследование продолжается, а также ведутся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов краж на территории Московской области.