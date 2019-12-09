РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В поселке Томилино Люберец насмерть сбили пешехода, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла в понедельник около 10:00.
«Около торгового комплекса РТС на улице Гаршина в поселке Томилино насмерть сбили человека. Движение по одной полосе перекрыто», – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация о ДТП проверяется.
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