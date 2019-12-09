РИАМО - 9 дек. Коммерческие коворкинги смогут получить до 1 миллиона рублей из столичного бюджета в качестве субсидии на открытие новых центров услуг для бизнеса, заявку на получение субсидии можно подать до 17 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря участию московских коворкингов в программе нам удастся проинформировать о предлагаемых городом мерах господдержки, услугах и сервисах максимально широкий круг субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Коммерческий коворкинг должен иметь площадь не менее 500 квадратных метров, лишь тогда можно будет рассчитывать на материальную помощь от города. И это не единственное условие для получения субсидии - коворкинг должен иметь печатные и копировальные устройства, зоны отдыха с офисной мебелью и конференц-зал вместимостью не менее 20 человек.

«Главное отличие коворкинга от стандартного офиса заключается в том, что это рабочее пространство содержит всю необходимую инфраструктуру для ведения бизнеса и предполагает возможность почасовой оплаты, что для многих предпринимателей выгоднее, чем помесячная аренда офиса. Таким образом, малый и средний бизнес получает полностью оборудованные рабочие места с возможностью пользоваться офисной техникой, переговорными комнатами, услугами по организации мероприятий и так далее», — отметил Фурсин.

Предполагается, что коворкинги, которые получат субсидии, будут консультировать предпринимателей по вопросам ведения бизнеса и получения государственной поддержки. Для этого их сотрудники пройдут специальные тренинги в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В Москве каждые девять дней открывается новый коворкинг, это больше, чем где-либо в Европе. В прошлом году их площадь увеличилась на 72% по сравнению с 2017 годом. Сейчас в городе 163 коворкинга общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Они предоставляют 60 тысяч рабочих мест.