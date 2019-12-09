РИАМО - 9 дек. Коммерческие коворкинги смогут получить до 1 миллиона рублей из столичного бюджета в качестве субсидии на открытие новых центров услуг для бизнеса, заявку на получение субсидии можно подать до 17 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Коммерческий коворкинг должен иметь площадь не менее 500 квадратных метров, лишь тогда можно будет рассчитывать на материальную помощь от города. И это не единственное условие для получения субсидии - коворкинг должен иметь печатные и копировальные устройства, зоны отдыха с офисной мебелью и конференц-зал вместимостью не менее 20 человек.
«Главное отличие коворкинга от стандартного офиса заключается в том, что это рабочее пространство содержит всю необходимую инфраструктуру для ведения бизнеса и предполагает возможность почасовой оплаты, что для многих предпринимателей выгоднее, чем помесячная аренда офиса. Таким образом, малый и средний бизнес получает полностью оборудованные рабочие места с возможностью пользоваться офисной техникой, переговорными комнатами, услугами по организации мероприятий и так далее», — отметил Фурсин.
Предполагается, что коворкинги, которые получат субсидии, будут консультировать предпринимателей по вопросам ведения бизнеса и получения государственной поддержки. Для этого их сотрудники пройдут специальные тренинги в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
В Москве каждые девять дней открывается новый коворкинг, это больше, чем где-либо в Европе. В прошлом году их площадь увеличилась на 72% по сравнению с 2017 годом. Сейчас в городе 163 коворкинга общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Они предоставляют 60 тысяч рабочих мест.
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