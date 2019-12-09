РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Рабочие пустили тепло в котельную строящейся школы микрорайона Климовск Подольска, рассчитанной на 825 мест, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

«На объекте «Общеобразовательная школа на 825 мест» в микрорайоне Климовск на улице Революции завершились работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей автоматики котельной. Котельная предъявлена инженеру Ростехнадзора, получен допуск к пусконаладочным работам. АО «Мособлгаз» осуществил приемку узла учета газа и провел врезку газопровода, в котельную пущен газ. Заключены договоры на поставку и транспортировку газа», – говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте произведен запуск тепла. В здании новой школы на 825 мест продолжаются пусконаладочные работы системы отопления.