РИАМО - 9 дек. Компания «Яндекс» ищет помещения для аренды под новый офис, в наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с компанией Capital Group об аренде пространства в башне «Око» в «Москва-Сити», пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Изначально компания договаривалась, что возьмет там 10-14 тысяч квадратных метров, однако сейчас речь идет обо всех свободных площадях как в самом комплексе, так и в коворкинге BusinessClub, который должен открыться в январе следующего года», — говорится в материале.

Как отметили директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков и старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова, площадь свободного пространства в башне «Око» сейчас составляет 35-40 тысяч квадратных метров, еще 4,5 тысячи квадратных метров занимает коворкинг. «Яндекс» может арендовать до 44,5 тысяч квадратных метров.

В то же время на площади в башне «Око» претендуют и другие компании, такие как Модульбанк и Novartis.

Сейчас офисы «Яндекса» находятся в бизнес-центре «Красная роза» и комплексе «Аврора». Кроме того, «Яндекс.Маркет» арендовал пространство в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате.

Ранее «Яндекс» нашел место под головной офис. Компания купила гостиницу «Корстон», которую планирует снести и построить на ее месте штаб-квартиру, в которой будут все подразделения компании. Строительство может занять не менее 4-5 лет, дополнительное время займут переезд и отделка.

По мнению партнера Colliers International Станислава Бибика, в столице сложно найти крупное помещение для аренды, поэтому «Яндекс» может рассматривать крупное пространство в «Око» на перспективу.

Стоимость аренды 1 квадратного метра в башне «Око» может составлять 30-35 тысяч рублей в год. Стоимость аренды нового офиса «Яндекса» может составить 1,3-1,5 миллиарда рублей в год.