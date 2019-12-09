РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию очистных сооружений Подольска, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство объекта: «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: Домодедовское шоссе, дом 25Б в Подольске. Блок сооружений биологической очистки». Реконструкция городских очистных запланирована по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и муниципальной программе округа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, а также в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального проекта «Экология», – говорится в сообщении.

Также в декабре было получено решение Роспотребнадзора РФ об установлении санитарно-защитной зоны очистных сооружений. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджета.