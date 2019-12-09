РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. На минувшей неделе в полицию Люберец поступило 1 815 обращений от жителей городского округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

«Со 2 по 8 декабря в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 815 обращений от граждан. По результатам предварительных проверок возбудили 25 уголовных дел», – сказал Ретюнский.

Он добавил, что за неделю полицейские Люберец семь раз изымали наркотики, также было совершено девять краж, одна из них была квартирной.

По словам Ретюнского, на территории обслуживания произошло 211 ДТП, в них пострадали семь человек, погибших нет.