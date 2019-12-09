РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. В подмосковной Балашихе ищут 19-летнего Владислава Кевляка, местонахождение которого неизвестно с 19 октября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 19-летний Владислав Романович Кевляк, городской округ Балашиха, Московская область. С 19 октября 2019 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост Кевляка 180 сантиметров, он нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Во что был одет - неизвестно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».