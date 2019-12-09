РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Рабочие приступили к обрезке ветвей деревьев вдоль дороги на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник, 9 декабря, подрядная организация МБУ «ПКБ» завершила работы по обрезке деревьев вдоль проезжей части улицы Заводской и приступила к обрезке деревьев вдоль проезжей части проспекта 50 лет Октября», – говорится в сообщении.

Также на прошедшей неделе подрядчик приступил к установке детского игрового городка во дворе домов №№18 и 4 по улице Победы.