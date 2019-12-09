РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. В подмосковной Балашихе ищут мужчину, местонахождение которого неизвестно с 30 ноября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 40-летний Вадим Олегович Басков, городской округ Балашиха, Московская область. С 30 ноября 2019 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в темную куртку, клетчатую рубашку, темные джинсы, замшевые ботинки, черную вязаную шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».