РИАМО - 9 дек. Почти 120 общественных жилищных инспекторов прошли обучение и аттестацию в подмосковной Госжилинспекции, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник ведомства Ольга Федина.

«У нас образовался активный пул председателей советов многоквартирных домов. <…> 117 самых заметных активистов мы уже обучили собственными силами», - сказала Федина.

По заданию Госжилинспекции активисты могут прийти в управляющую организацию и на правах сотрудника ведомства потребовать осмотреть дом или получить разъяснения.

Кроме того, общественные жилищные инспекторы информируют Госжилинспекцию о нарушениях по оперативным каналам.