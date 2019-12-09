РИАМО - 9 дек. В России могут ввести запрет на взыскание долгов с пенсий граждан, а также установить, что при взыскании задолженностей с заработной платы у человека должны оставаться средства в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».

Соответствующие законопроекты, разработанные Минэкономразвития РФ, должны поступить в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Проекты законов получили одобрение на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Нельзя удержать долги только с различных соцвыплат, например, за приемных детей. Первым законопроектом предлагается пополнить список «неприкосновенных» доходов целым рядом пенсий», - говорится в материале.

В частности, речь идет о страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсии для военнослужащих и правоохранительных органов, пособии по временной нетрудоспособности.

Предложенные меры направлены на «обеспечение справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».

При этом в законопроекте предусмотрена возможность взыскивать из пенсии отдельные виды задолженностей (по оплате услуг ЖКХ, административных и судебных штрафов, возмещение причиненного ущерба). Однако минимальная пенсия, установленная на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, все равно останется «неприкосновенной». Аналогично предлагается поступать и при взыскании долгов с зарплаты - у гражданина должен оставаться прожиточный минимум.