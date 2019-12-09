РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Яму на улице Советская в микрорайоне Климовск Подольска планируют заделать до 20 декабря по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму в микрорайоне Климовск. Он отметил, что она образовалась на автодороге по улице Советская.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги микрорайона Климовск на улице Советская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия в настоящий момент выполнить невозможно по причине неблагоприятных погодных условий. Работы будут выполнены в срок до 20 декабря 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.