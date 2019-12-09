РИАМО - 9 дек. С начала 2019 года Госжилинспекция Подмосковья выдала УК предписания на возврат жителям 67,5 миллионов рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник ведомства Ольга Федина.

«Благодаря перерасчетам, проведенным по требованию Госжилинспекции, жителям Московской области с начала года вернули 67,5 миллионов рублей», - сказала Федина.

Она отметила, что эти деньги собственники жилых помещений получают не напрямую – они вычитаются из будущих платежей. При этом обоснованными оказываются менее 30% жалоб на переплату за ЖКУ.

Федина добавила, что в основном оплата коммунальных услуг происходит по показаниям приборов учета, поэтому начисленная сумма может колебаться от месяца к месяцу.

Ранее пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья сообщала, что за пять лет в Московской области построили и модернизировали более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллионов жителей. С начала 2019 года на территории региона введено в эксплуатацию 17 объектов водоснабжения, до конца текущего года в рамках губернаторской программы «Чистая вода» в регионе запланировано открыть еще 20 водозаборных узлов.