РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Посетители Дня открытых дверей в перинатальном центре городской клинической больницы Мытищ смогут принять участие в предновогоднем розыгрыше призов, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Все участники Дня открытых дверей в перинатальном центре МГКБ становятся участниками предновогоднего розыгрыша подарков. Первый розыгрыш прошел в минувшую субботу, 7 декабря. На Дне открытых дверей присутствовали более 20 человек. Как всегда, было занимательно и информативно», – говорится в сообщении.

Дни открытых дверей в перинатальном центре городской клинической больницы Мытищ проходят каждую субботу в 10:00. В следующий раз День открытых дверей состоится 14 декабря в 10:00 по адресу: Мытищи, улица Коминтерна, владение 24, конференц-зал на 5 этаже перинатального центра.

Вход свободный, предварительной записи не требуется. Телефон для справок: 8(495)586-41-88.