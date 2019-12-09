РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. С понедельника в подмосковных Люберцах инспекторы ГИБДД начали проверять автомобили, перевозящие опасные грузы, рейд завершится 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».
«В целях повышения безопасности и профилактики аварийности при перевозке опасных грузов с 9 по 15 декабря на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проходит мероприятие «Опасный груз». Проведение данного рейда направлено на выявление нарушений в сфере перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. Особое внимание обращается на транспорт, осуществляющий перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.
В ходе данного рейда государственными инспекторами технического осмотра ОГИБДД будут проведены проверки предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, усилен контроль за соблюдением водителями, осуществляющими перевозку опасных грузов, правил дорожного движения РФ.
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