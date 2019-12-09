РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Команда из поселка Пироговский Мытищ одержала победу в турнире по мини-футболу среди детских любительских команд, сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спорт».

7 декабря в поселке Пироговский городского округа Мытищи завершилось открытое первенство МАУ «Спорт» по мини-футболу среди детских любительских команд 2009-2010 годов рождения. В первенстве принимали участие 10 детских команд из поселка Пироговский, Мытищ, Королева и Ивантеевки.

«С сентября по декабрь на базе МАУ «Спорт» было сыграно 45 игр, в которых принимали участие более 130 детей и лучшими в этом сезоне стали футболисты из Пироговского – команда МАУ «Спорт», – говорится в сообщении.

Второе место в турнире заняла команда из МБОУ СОШ №28 города Мытищи, третье место оказалось у команды ФК «Металлист» города Королева.

Всех победителей и тренеров команд поздравили с высокой спортивной подготовкой, отличными результатами и завершением первенства. Футболистам пожелали дальнейших побед, высоких наград и спортивных успехов.